Вице-мэр Михаил Матвеев уверенно проходит в гордуму Екатеринбурга

23:28 | 9.09.2018

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Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев с вероятностью 99,9% станет новым депутатом городской думы уральской столицы. Согласно результатам с избирательного участка 1385 (одномандатный избирательный округ №6, Кировский район), за вице-мэра (баллотировался от «Единой России») проголосовало 220 избирателей.



На втором месте – помощница депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Ивачева, коммунистка Римма Скоморохова (95 голосов), на третьем – «яблочница» Ирина Скачкова ( 64 голоса). Кандидат от «Справедливой России Олег Назаров собрал 64 голоса, преподаватель-организатор ОБЖ Евгений Луконин (ЛДПР) – 28 голосов. Добавим, что результаты только по УИК №1385, однако они мало чем отличаются от результатов по иным участкам.



Победу на УИК №1385 по партийным спискам одерживает «Единая Россия» (136 голосов), далее идут КПРФ (112 голосов), «Справедливая Россия» (71 голос), «Яблоко» (70) и ЛДПР (40).