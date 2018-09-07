Григорий Вихарев сохранил мандат депутата ЕГД

23:12 | 9.09.2018

Действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев от ЛДПР с большей долей вероятности сохранит свой мандат и станет парламентарием нового созыва. Как стало известно veved.ru, согласно окончательному подсчету результатов на избирательном участке №1680, (одномандатный округ №8) Вихарев набрал 343 голоса.



Его оппонент, кандидат от «Единой России» Николай Баталов (директор спортивного комбината «Урал») отстает более чем в два раза – у него всего 120 голосов. На третьем месте юрисконсульт партии КПРФ Никита Кутейников (88 голосов), на 4 месте кандидат от «Справедливой России» председатель ТСЖ «Исеть» Владимир Соловаров (82 голоса). Учитывая, что как правило средние данные по участкам сходятся, Григорий Вихарев почти гарантированно получит мандат.



Отметим, что согласно данным с этого же УИК №1680, победу по партийным спискам здесь одержала ЛДПР –246 голосов. Затем идет «Единая Россия» (144 голоса), КПРФ (115 голосов) и «СР» (80 голосов).