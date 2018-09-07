Екатеринбургский коммунальщик на выборах в гордуму обгоняет члена «списка Тунгусова»

Стали известны предварительные результаты голосования в Екатеринбургскую городскую думу по одномандатному округу №4 (Железнодорожный район). По данным veved.ru, в настоящий момент с опережением в 400 голосов от ближайшего преследователя вырвался вперед управляющий « РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, выдвинутый «Справедливой Россией». Следом идет депутат городской думы прошлого созыва Александр Мяконьких, поддержанный «Таганским Рядом» и мэрией Екатеринбурга. Окончательные результаты станут известны утром 10 сентября, однако тенденция показательна.