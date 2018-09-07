Четыре победы подряд: ХК «Автомобилист» обыграл «Адмирал»

21:09 | 9.09.2018

Первая домашняя серия ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге завершилась разгромом «Адмирала» со счетом 2:1. Два периода гости вели 0:1, и лишь в третьем «Автомобилист» перевёл преимущество в свою сторону, обеспечив себе неоспоримое лидерство.



С начала встречи складывалось впечатление, что четвертая игра даётся местному хоккейному клубу тяжелее предыдущих. Усталость так сказывается или несобранность, но игроки терялись почти при каждой выгодной возможности заколотить шайбу. «Адмирал» же свой шанс не упустил. Стрельцов, в недавнем прошлом, кстати, играющий за «Автомобилист», пробил Коваржа и открыл счёт встречи.



Второй отрезок времени не принёс командам успеха. Хозяева метили по воротам со всех точек, но шайба так и не смогла пройти мимо Красоткина (голкипера ХК «Адмирал»).



Активнее и собраннее «Автомобилист» начал играть уже в третьем периоде. Почти всё время шайба находилась в зоне соперников и лишь изредка появлялась у ворот Коваржа. Уральцы не только сравняли счёт, но и вышли в лидеры. Один за другим два гола разгромили Красоткина. За 49 секунд до сирены «Адмирал» взял тайм-аут, но решить ситуацию в свою пользу уже не удалось: «Автомобилист» оказался сильнее.