В Екатеринбурге завершились выборы в городскую думу

21:03 | 9.09.2018

russos.ru

В 20:00 были завершены выборы в гордуму Екатеринбурга — к назначенному времени были закрыты все 573 избирательных участка. По состоянию на 18:00, согласно данным облизбиркома, в выборах приняли участие почти 240 тысяч избирателей.



В настоящее время комиссии ведут подсчет голосов, однако предварительные данные известны уже сейчас — благодаря выходным социологическим опросам (экзитполам). Официально экзитполы в Екатеринбурге проводили три организации: «Центр региональных политических и социальных проектов», Управление спецсвязи и информации ФСО и АНО «Серьезные намерения».



Согласно этим данным, более 35 % голосов получила партия «Единая Россия». За ней идет КПРФ (25,5 %), «Справедливая Россия» (около 19,5 %), ЛДПР (12,7 %), «Яблоко» (5,2 %). Однако официальные данные будут известны позднее.



Отметим, что при этом примерно 1,8 % бюллетеней оказались испорченными.