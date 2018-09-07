В Екатеринбурге дождь стал причиной нескольких ДТП

Сегодня днём на перекрёстке улиц Машинной и Щорса кроссовер BMW, снеся ограждение между встречными полосами движения, вылетел на встречку и протаранил несколько автомобилей. После ДТП улица Машинная встала в пробку, которая сохранялась более двух часов.Как сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», BMW на огромной скорости снёс ограждение, вылетел на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Кто-то отделался царапинами и разбитыми стёклами, а кому-то не повезло: автомобили требуют капитального ремонта.В большинстве комментариев водители винят в ДТП непогоду. Действительно, в Екатеринбурге сегодня прошёл дождь, а на Ботанике и вовсе град. Некоторые улицы города затопило. О чём, опять же, сообщают подписчики группы «Инцидент Екатеринбург, выкладывая фотографии.А вот ещё два ДТП, случившихся в городе днём, вину за которые водители, опять же, возлагают на непогоду. О первом, на улице Технической, сообщила Настя Мадрахимова.О втором сообщил Юсуф Латыпов, оно произошло на Уралмаше, на бульваре Культуры, и здесь, похоже, всё серьёзнее: кому-то, судя по присутствию скорой, потребовалась медицинская помощь.Мы же от себя хотим добавить, что, скорее всего, в ДТП виновата не погода, а самоуверенность и невнимательность водителей.