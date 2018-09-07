Желание Ройзмана – «закон». Бывшего мэра увезли в автозаке с акции против пенсионной реформы

16:26 | 9.09.2018

Фото: URA.RU

Образ окололиберального «страдальца» в красном не даёт покоя бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.



Сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, Евгений Ройзман решил чуток поправить этот образ, и в качестве несогласного с решениями президента и правительства РФ политика оказался во главе протестующих против пенсионной реформы в Екатеринбурге.



Когда толпа протестующих против пенсионной реформы, выдвинувшись от здания УрФУ на площади Кирова в сторону центра, натолкнулась на оцепление бойцов СОБРа и ОМОНа Росгвардии, лидером этой толпы стал Ройзман.



Встав между полицейскими и митингующими, он попытался убедить правоохранителей пропустить людей, и позволить им идти дальше.



«Никто же не может запретить гулять по городу», — заявил он.



Однако полицейские не согласились с мнением Ройзмана, и пропустить толпу протестующих отказались.



«Все, что здесь происходит, это нарушение закона. Если вы сейчас объясните людям, чтобы они разошлись, это будет толково», — сказал бывшему мэру полицейский в чине полковника.



«Ну, гуляли же в мае, и ничего страшного не произошло», — ответил ему Ройзман.



Толпа поддержала Ройзмана и принялась обсуждать происходящее, выкрикивая при этом лозунги против пенсионной реформы. Результатом стало задержание нескольких, наиболее активных протестантов.



«Ну, вяжите тогда и меня», — сказал Ройзман, и добровольно направился в сторону автобуса ОМОНа.



Изначально полицейские не хотели задерживать Ройзмана. «Он же ничего не нарушал — мы не имеем права», — говорили они начальству. Но Евгений Ройзман умеет быть убедительным, и через пару минут желание Ройзмана было услышано, его увели вместе с другими задержанными.



После того как машина с задержанными уехала, полиция и спецназ организовали коридор для того, чтобы люди могли двигаться по тротуару в сторону центра.



Оставшиеся без лидера протестанты продолжили движение в сторону центра, намереваясь дойти до Октябрьской площади, где расположены правительственные здания.