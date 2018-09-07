На выборах в городскую думу Екатеринбурга фиксируется массовый подвоз избирателей

На выборах депутатов в городскую думу Екатеринбурга начали фиксироваться массовые подвозы избирателей.Так, один из таких случаев был зафиксирован в 10 часов утра на избирательном участке № 1576, расположенном в здании школы № 15 на улице Каменотесов, 9.Белый микроавтобус «Форд», гос. № к745не (196), не стесняясь, подъехал чуть ли не к самому входу в школу, и высадил группу избирателей.Безусловно, это не осталось незамеченным. Сотрудниками правоохранительных органов факт подвоза избирателей был зафиксирован, после чего был составлен протокол о нарушении.Членами участковой и окружной избирательных комиссий по факту нарушения было написано заявление.Председателю УИК № 1576 Андроновой Любови Александровне не оставалось ничего другого, кроме как принять это заявление и зафиксировать нарушение.