К полудню явка на выборах в думу Екатеринбурга составила более 9 %

14:11 | 9.09.2018

mk.ru

По состоянию на 12:00 явка на выборах в гордуму Екатеринбурга составляет 9,16%, сообщается на сайте облизбиркома. При этом самая высокая явка наблюдается в округе № 4, где проголосовали 10, 65 % избирателей, а наименьшая активность - в округе № 2: там явка составляет всего 7,08 %.



При этом стоит отметить, что в комиссию горизбиркома активно поступают данные о некоторых нарушениях на избирательных участках: замечен вброс бюллетеней и подкуп избиретелей. Информация о нарушениях предоставляется в правоохранительные органы.