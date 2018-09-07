Крупный пожар произошёл в одном из коллективных садов Берёзовского

13:28 | 9.09.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Несмотря на единый день голосования, жизнь продолжает бить ключом, иногда по голове. Так, прошедшей ночью крупный пожар случился в одном из коллективных садов Берёзовского.



Сообщение о возгорании в одном из садоводческих товариществ Берёзовского поступило на пульт МЧС практически сразу после полуночи, в 00:18.



К месту возгорания выехали 6 единиц техники и 20 человек личного состава подразделений МЧС.



К моменту прибытия огнеборцев на место пожара, горели 3 садовых дома и надворные постройки на площади 250 кв. м.



Если локализовать, и ликвидировать открытое горение удалось достаточно быстро, обе операции были завершены к 01:55, то вот с проливкой и разбором сгоревших конструкций пожарным пришлось «повозиться» до самого утра. Полностью работы по ликвидации пожара были закончены в 06:32.