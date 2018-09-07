С понедельника в Екатеринбурге ожидается похолодание

13:05 | 9.09.2018

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В Свердловской области начинается пора низких ночных температур и сильных дождей. При этом температура воздуха днем также пойдет на убыль.



Так, уже с сегодняшнего дня, 9 сентября, в Екатеринбурге долгое время будут идти дожди. Однако с понедельника, 10 сентября, в городе похолодает сильнее: как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, температура воздуха днем составит всего +10 - +12 градусов, пройдут дожди.



Однако уже во вторник, 11 сентября, осадки уже не прогнозируются, хотя теплее не станет: в Екатеринбурге будет пасмурно, днем ожидается лишь 11-13 градусов тепла.