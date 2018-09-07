В Екатеринбурге на выборах в городскую думу включился административный ресурс. Горизбирком бессилен или в курсе, и закрывает на это глаза?

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Остаётся только предполагать, что выданные избирателям (сотрудникам муниципальных учреждений) бумаги с QR кодами, помогут руководству этих учреждений, или тому, кто стоит за их спиной, проконтролировать своих подчинённых на предмет посещения ими выборов.
Как пояснил председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, городской избирком не может самостоятельно вмешаться в ситуацию, поскольку у него нет соответствующих полномочий.
По его словам, для чтобы принять решения и произвести какие-либо действия по данным фактам, необходима официальная жалоба от граждан, после чего избирательная комиссия совместно с правоохранительными органами будет разбираться в ситуации. При этом он выразил уверенность, что обращения по этому поводу от граждан еще поступят.
«В этом отношении следует ужесточить законодательство, потому что сейчас огромное количество приемов и способов [отслеживать участие людей в выборах]. И самое обидное, что мы бессильно себя чувствуем, потому что абсолютно ничего не можем сделать с этим», — посетовал Илья Захаров.
Напомним, что ранее СМИ города сообщали, о том, что бюджетникам были розданы специальные «открытки», с помощью которых они должны были отчитаться об участии в голосовании на выборах. Эти бумаги предполагалось сдавать после голосования волонтерам, дежурящим около избирательных участков. При подсчёте открыток не трудно было бы понять, сотрудники каких бюджетных учреждений «прогуляли» выборы.
Сегодня утром журналисты «Вечерних ведомостей» побывали на нескольких участках, где по нашим сведениям голосует достаточно большое количество областных бюджетников.
Волонтёры с символикой «Екатеринбург-300» и рамки для фотографирования были на местах. Кстати, не трудно догадаться какая партия расставила волонтёров и сделала фоторамки, наклейка с предвыборным лозунгом партии обведена кружком. А вот сами «открытки», точнее и их сбор от представителей бюджетной сферы, замечен не был, соответственно «открытки-считалочки» остались на руках у людей, но в связи с невостебованностью открытки были порваны и выброшены.
Мы не поленились, подобрали, и собрали из кусочков одну из них, безусловно закрыв номера, дабы человеку не «прилетело» от начальства.
© «Вечерние Ведомости»
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