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12:23 | 9.09.2018
eanews.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга
Отметим, что также из свердловских чиновников на выборах уже проголосовали полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и исполняющий полномочия главы Екатеринбурга – спикера думы Виктор Тестов.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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