Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга

12:23 | 9.09.2018

eanews.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в думу Екатеринбурга. Бюллетень Куйвашев опустил в урну на избирательном участке в гимназии №104.



Отметим, что также из свердловских чиновников на выборах уже проголосовали полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и исполняющий полномочия главы Екатеринбурга – спикера думы Виктор Тестов.