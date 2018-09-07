В Екатеринбурге ведется учет избирателей с помощью особых открыток

12:16 | 9.09.2018

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За участие в выборах в думу Екатеринбурга и предъявление «секретных» открыток волонтеры вручают избирателям особые магнитики. Таким образом проводится мобилизация бюджетников.



Известно, что открытки избирателям выдавались на работе или по месту прописки, а цифровой код на открытке – это данные об организации, в которой работает избиратель. Вероятно, с помощью таких открыток будет проще проследить, сотрудники каких бюджетных учреждений не пришли на голосование и к кому из них следует применить дисциплинарное взыскание.



Напомним, о нарушениях избирательного законодательства можно сообщать в центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области по многоканальному телефону центра 8 (800) 550 96 00.