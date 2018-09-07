Сегодня проходят выборы в 15 муниципалитетах Свердловской области

12:03 | 9.09.2018

ysia.ru

Сегодня, 9 сентября, в единый день голосования избирательные участки будут открыты в 15 муниципалитетах Свердловской области. По информации департамента информационной политики региона, сегодня уральцам предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований и глав трех сельских поселений.



По данным областного избиркома, всего по области участвуют в выборах 619 кандидатов в депутаты и 16 кандидатов на должности глав сельских поселений. Ожидается, что в общей сложности участие в выборах примут 1,2 млн свердловчан. Всего в регионе работают 676 избирательных участков.