Полпред президента проголосовал на выборах в гордуму Екатеринбурга, и сказал пару слов про Тунгусова

11:26 | 9.09.2018

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов проголосовал на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Голосовал полпред на избирательном участке в школе № 102 в районе Южного автовокзала. За кого Цуканов отдал свой голос, он не сказал, лишь многозначительно заявив, что «голосовал за будущее Екатеринбурга».



Чтобы принять участие в выборах в городскую думу, Николай Цуканов обзавелся городской пропиской и даже показал журналистам свой паспорт с новым штампом о регистрации.



«Правда, я еще не успел зарегистрировать жену и ребенка, но обязательно сделаю это в ближайшее время», — добавил полпред.



В ходе беседы с журналистами представитель президента сказал пару слов о том, что он думает о решении губернатора Евгения Куйвашева ликвидировать должность своего первого заместителя и руководителя администрации Владимира Тунгусова.



«Я всегда считал, что главный чиновник, ответственный за выборы в регионе — это губернатор, в городе — глава администрации, все остальные являются членами их команды. Произошло то, что должно было произойти», — ответил Цуканов.