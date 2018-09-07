Утром явка избирателей на выборах в думу Екатеринбурга составила более 3 %

11:22 | 9.09.2018

newsnn.ru

По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах в думу Екатеринбурга составила 3,23 %, сообщают в избиркоме Екатеринбурга.



Как отметил рассказал председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, в настоящий момент наиболее высокая явка наблюдается в Орджоникидзевском районе: так, в округе № 8 явка превысила 4,45 % в округе № 14 — 4,68 %, в округе № 15 — 4,6 %.



Отметим, что, по мнению Захарова, если такая активность избирателей сохранится, явка по итогу составит 30% и более.



Напомним, сегодня участки открыты до 20:00.