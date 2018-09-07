Выборы в Екатеринбурге начались: у чиновников районных администраций блокируют телефоны

10:50 | 9.09.2018

Фото: FB.ru

Администрация города Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с жалобой на неизвестных лиц, которые по мнению чиновников воспрепятствуют работе органов власти в день голосования. Как сообщает пресс-служба мэрии, неизвестные лица, поставив номера чиновников на автодозвон, блокируют телефоны кураторов кампании в районах.



«Неизвестные поставили на автодозвон номера глав администраций районов и их заместителей по оргработе. Это воспрепятствование работе органов власти в день голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. Муниципалитет уже обратился в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.



Сегодня, 9 сентября, на 573 избирательных участках стартовало голосование на выборах в думу Екатеринбурга. Завершится единый день голосования в 20:00.