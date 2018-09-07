Анатолий Шарапов обратился в полицию из-за незаконной агитации с его именем

18:27 | 8.09.2018

В отдел полиции № 13 города Екатеринбурга поступило заявление от кандидата в депутаты городской думы Анатолия Шарапова.



В своём заявлении Шарапов просит правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности лиц, распространивших 1 сентября от его имени по почтовым ящикам избирателей информацию с предложением проголосовать за него за вознаграждение в 800 рублей.



Анатолий Шарапов высказывает небезосновательные опасения, что из-за того, что в агитации указано его имя, его оппоненты в последующем могут обвинить его в нарушении избирательного законодательства и оспорить итоги голосования.



«Считаю, что это не что иное, как попытка моих политических конкурентов скомпрометировать меня в период ведения мной избирательной кампании не только перед контролирующими органами, а также перед избирателями», — говорится в заявлении.



Как рассказали в предвыборном штабе кандидата, копии жалоб были направлены главе избиркома Свердловской области Валерию Чайникову и главе избиркома Екатеринбурга Илье Захарову.



Напомним, что выборы в думу Екатеринбурга состоятся уже завтра, 9 сентября.