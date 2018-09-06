Молодых тагильчан принял в ряды «Юнармии» заместитель Шойгу

Сегодня, 8 сентября, в Нижнем Тагиле в торжественной обстановке 200 лучших представителей молодёжи города вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».Торжественная церемония проходила в Музее бронетанковой техники «Уралвагонзавода» на фоне боевых машин выпущенных уральским предприятием, что стало особенно символично в год 75-летия Курской битвы, а именно ей, как одному из самых важных сражений Великой Отечественной войны, посвящены сегодняшние мероприятия, проводимые в Нижнем Тагиле в честь Дня танкистаЛучших учащихся городских школ Нижнего Тагила, студентов первого курса нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса принимали в юнармейцы почетные гости, присутствующие на мероприятии.Среди них заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов, генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов, олимпийская чемпионка, знаменитая прыгунья в высоту Елена Слесаренко, являющаяся руководителем аппарата Главного штаба «Юнармии» и временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.«Юнармия – организация молодая. Она возникла всего 2,5 года назад по инициативе министерства обороны и при поддержке президента РФ. Но уже объединила около 300 тысяч девчонок и мальчишек по всей стране. Она призвана заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, их духовно-нравственным развитием, физической подготовкой», – обратился к новобранцам «Юнармии» генерал-полковник Андрей Картаполов.После вручения значков новоиспечённым юнармейцам и исполнения гимна общественного движения были вынесены флаги РФ, Минобороны и «Юнармии».Завершилась церемония совместным фотографированием на память с почетными гостями.Фото: Накануне.RU, «Тагильский рабочий»