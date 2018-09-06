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14:05 | 8.09.2018
В Белоярке пьяный помощник депутата «нажрался в хлам» и подмочил репутацию
В последнее время группа оппозиционеров попыталась «разоблачить» депутата-коммуниста Ивана Половцева, фермера из села Бруснятское. Дело в том, что в Бруснятском живет брат Ивана Михайловича, Сергей, более известный в селе как Серега Кабан, несколько лет отсидевший в колонии и ведущий, по его собственному признанию, не совсем правильный образ жизни.
Деятельность братьев Половцевых никак не пересекается, между тем в попытке накопать чего-либо компрометирующего помощник депутата Ивана Д., Андрей Т., от имени которого пишутся «разоблачения» в «Одноклассниках», поехал в Бруснятское, чтобы попытаться выведать что-либо интересное о Половцеве-депутате у его брата Сергея. Первая попытка не увенчалась успехом: Сергей Кабан оказался в трезвом состоянии, крайне порядочным и в здравом уме. «Ты мне весь репортаж испортил», — сказал тогда Андрей Т. Кабану.
Вероятно считая, что после употребления спиртного у Кабана развяжется язык, Андрей Т. через несколько дней приехал снова. Однако сам Андрей Т. напился до такого состояния, что потерял удостоверение помощника. Сначала он уснул на полу, будучи в состоянии излишнего подпития, а затем, по словам Кабана, «помочился» в его доме, а после, когда его новые застольные друзья вернулись из магазина с очередной порцией водки, они обнаружили его в постели с чужой женщиной.
На видео, которые есть в распоряжении редакции, Андрей Т. признается, что «приехал по сообщению». Из видео, снятых Сергеем Кабаном, также можно посмотреть пьяные диалоги между Андреем Т. и собутыльниками. Сюжет о сельских похождениях Андрея Т. можно найти на сайте ТАУ («Новости Иннокентия Шеремета»).
Сам подход группы оппозиционеров к своей политической борьбе с оппонентами удивляет. Когда нет реальных фактов, за которые можно реально критиковать администрацию, остается только ехать в село и попытаться споить родственников «конкурентов» в попытке добыть информацию. В итоге же сам представитель оппозиционеров «сел в лужу», показав себя с еще более грязной стороны, чем его собутыльники, которые прекрасно осознавали, с какой миссией к ним приехал Андрей Т.
© «Вечерние Ведомости»
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