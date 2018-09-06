В Свердловской области у станции Марамзино автомобиль перевернулся прямо на ж/д переезде

Как сообщает портал KU66.RU, сегодня, 8 сентября, утром, на железнодорожном переезде «53 км», расположенном около станции Марамзино на трассе Екатеринбург — Курган, произошло ДТП: автомобиль Honda Civic перевернулся прямо на переезде.По сообщениям очевидцев происшествия, которые они размещают в социальных сетях, водитель автомобиля Honda Civic решил в самый последний момент, когда уже включилась звуковая и световая сигнализация о приближающемся поезде, но шлагбаум ещё не опустился и барьеры не поднялись, проскочить через переезд. К сожалению для водителя, у него это не получилось. Судя по повреждению колеса, которое видно на фотографиях с места ДТП, автомобиль на скорости налетел на поднимающийся барьер, в результате чего и перевернулся.К счастью, автомобиль перевернулся на пути, когда поезда на переезде ещё не было, и обошлось без жертв.В результате ДТП в обоих направлениях от переезда образовались огромные пробки. Так, по сообщениям водителей, двигавшихся со стороны Екатеринбурга, в этом направлении пробка достигла деревни Большие Брусяны.Прибывший в 10:14 эвакуатор забрал попавшую в ДТП машину, в 10:30 переезд был открыт.В истинных причинах ДТП предстоит разбираться сотрудникам Госавтоинспекции.