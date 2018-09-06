Новости дня
11:12 | 8.09.2018
Фото: zspu.org
Росприроднадзор намерен взыскать со Среднеуральской птицефабрики более 14 миллионов рублей
Напомним, что ранее специалисты Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», выявив нарушение требований природоохранного законодательства РФ. Проверка проводилась с 14 мая по 8 июня. Сотрудниками Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено 14 нарушений.
Кроме этого, Верхнепышминским следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики, где они задержали на близлежащей парковке 16-летнего школьника Данила, распространявшего листовки с призывом к сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения, по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Инцидент произошел днем 16 августа. Охранники заставили Данила сначала собрать листовки, которые он оставил под стеклоочистителями автомобилей, а затем, вопреки его воле, поволокли к себе в помещение, где отобрали телефон и около двух часов никуда не выпускали. Со слов ребенка, заместитель директора по безопасности пообещал, что перешибет его палкой и засунет в мясорубку. Мальчик воспринял угрозу серьезно.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:50 | 8.09.2018
Молодых тагильчан принял в ряды «Юнармии» заместитель Шойгу
12:49 | 8.09.2018
В Свердловской области у станции Марамзино автомобиль перевернулся прямо на ж/д переезде
11:19 | 8.09.2018
За минувшую ночь в Свердловской области сгорели два садовых домика
11:12 | 8.09.2018
Росприроднадзор намерен взыскать со Среднеуральской птицефабрики более 14 миллионов рублей
19:39 | 7.09.2018
Михаил Бородин наградил свердловских полицейских, победивших в конкурсе сотрудников дежурных частей
19:00 | 7.09.2018
«Е-картой» теперь можно оплачивать проезд по межгороду
18:33 | 7.09.2018
В Перми появились новые «островки безопасности» для пешеходов
18:25 | 7.09.2018
Завтра стартует «Месяц культуры Японии в Екатеринбурге»
18:02 | 7.09.2018
Срочно! Евгений Куйвашев ликвидировал должность Владимира Тунгусова
17:41 | 7.09.2018
В Перми обсудили школьную форму
17:30 | 7.09.2018
На Урале уничтожили 18 тонн персиков и винограда из Казахстана
17:01 | 7.09.2018
В Перми продолжается приемка благоустроенных дворов
16:55 | 7.09.2018
О ритуальном сервисе Челябинска
16:23 | 7.09.2018
Девочка из Ревды, которой мать откусила губу, скончалась в Анапе от остановки сердца
16:19 | 7.09.2018
В Кургане LADA сбила 10-летнего мальчика на улице Зорге
16:11 | 7.09.2018
В Коркино открыли физкультурный комплекс РМК
15:32 | 7.09.2018
В Париже пройдет выставка уральских сувениров
15:23 | 7.09.2018
Три грузовика и легковушка столкнулись в Курганской области
15:01 | 7.09.2018
РМК поздравляет челябинцев с Днем города
14:54 | 7.09.2018
Пермь готова к отопительному сезону на 97,5 %
14:54 | 7.09.2018
На Урале полиция спасла заблудившегося грибника
14:42 | 7.09.2018
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» посетило почти 130 тысяч школьников
14:30 | 7.09.2018
На рынке в Екатеринбурге вместо баранины торговали собачатиной
13:20 | 7.09.2018
Должник Пермского филиала «Т Плюс» рискует остаться без отопления
12:47 | 7.09.2018
В Пермском крае будут награждать лучших наставников
12:42 | 7.09.2018
В Перми ярмарки со свежей продукцией местных производителей продолжают работать по выходным
12:40 | 7.09.2018
Пассажирка рейса Екатеринбург — Пекин осуждена за дебош на борту
12:30 | 7.09.2018
В выходные в Перми похолодает
12:17 | 7.09.2018
Браконьерская вылазка челябинского силовика в заказник Зауралья закончилась гибелью
12:00 | 7.09.2018
Екатеринбургский мультимедийный парк «Россия — моя история» посетили более 100 тысяч человек
11:35 | 7.09.2018
Фракция «Единой России» внесла в парламент Зауралья законопроект о сохранении пенсионных льгот
11:13 | 7.09.2018
В Екатеринбурге будут судить драматурга Николая Коляду
11:03 | 7.09.2018
Осень наступает. Прогноз погоды в Свердловской области на выходные
10:54 | 7.09.2018
Участок улицы Артинской закрыт на две недели
10:20 | 7.09.2018
11 сентября Главпочтамт в Екатеринбурге закроют на модернизацию