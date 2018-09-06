Росприроднадзор намерен взыскать со Среднеуральской птицефабрики более 14 миллионов рублей

11:12 | 8.09.2018

Фото: zspu.org

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» 14,5 миллионов рублей. Суть предъявленных финансовых претензий пока не раскрывается. Рассмотрение иска назначено на 10 октября.



Напомним, что ранее специалисты Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», выявив нарушение требований природоохранного законодательства РФ. Проверка проводилась с 14 мая по 8 июня. Сотрудниками Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено 14 нарушений.



Кроме этого, Верхнепышминским следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики, где они задержали на близлежащей парковке 16-летнего школьника Данила, распространявшего листовки с призывом к сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения, по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).



Инцидент произошел днем 16 августа. Охранники заставили Данила сначала собрать листовки, которые он оставил под стеклоочистителями автомобилей, а затем, вопреки его воле, поволокли к себе в помещение, где отобрали телефон и около двух часов никуда не выпускали. Со слов ребенка, заместитель директора по безопасности пообещал, что перешибет его палкой и засунет в мясорубку. Мальчик воспринял угрозу серьезно.