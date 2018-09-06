Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Гофенберг

21:10 | 7.09.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы скандальной свердловской пиарщицы Валентины Гофенберг, которая обжаловала решение Кировского районного суда Екатеринбурга, частично удовлетворившего иск начальника МО МВД России «Алапаевский» Константина Кузнецова о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Заседание состоится 26 сентября, жалобу будет рассматривать судья Юлия Шихова, назначенная на должность в октябре 2015 года.



Напомним, что поводом для подачи иска стали записи порочащего характера на странице Валентины Гофенберг в социальной сети Facebook о том, что Константин Кузнецов осуществляет противоправную деятельность.



Сама Гофенберг утверждает, что указанная в нотариально заверенных протоколах осмотра интернет-страница ей не принадлежит и никогда не принадлежала, а сведения, указанные на данной странице, она никогда не распространяла и не могла распространить, поскольку не имеет доступа к ней и та за ней не зарегистрирована. Кому принадлежит данная страница, ей не известно, как не известно, с каких устройств и в какое время указанные в ней сведения были распространены.



Между тем в ответ на запрос ПАО «МТС» предоставило сведения о том, что Гофенберг является абонентом мобильной связи данной сотовой компании. Суду была представлена детализация сетевых соединений по абонентскому номеру с указанием конечных IP-адресов. По результатам исследования установлено, что в юридически значимый период размещения трех новостных сообщений на странице Гофенберг она совершала выход в Facebook.



Добавим, что в настоящее время расследуются пять уголовных дел по факту клеветы со стороны Гофенберг. Ранее наше издание подробно рассказывало об обысках в её квартире и весьма нерадужных перспективах пиарщицы.