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18:25 | 7.09.2018
russiajapansociety.ru
Завтра стартует «Месяц культуры Японии в Екатеринбурге»
В рамках погружения в культуру Страны восходящего солнца пройдет концерт группы японских барабанщиков Aska Gumi, фестиваль японского кинематографа, демонстрация искусства стрельбы из лука кюдо, а также мастер-классы по каллиграфии, оригами, японской кухне.
«Этот год объявлен президентом России перекрестным Годом России и Японии. Мы серьезно готовились к этому, разрабатывали программы, и теперь мы готовы представить разноплановые события, среди которых каждый сможет найти свою частичку Японии», — отметил председатель екатеринбургского общества «Россия — Япония» Вадим Занин.
Подробная программа опубликована на сайте информационного культурного центра «Япония».Отметим, что все мероприятия, кроме концертов, будут бесплатными.
© «Вечерние Ведомости»
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