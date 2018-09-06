«Е-картой» теперь можно оплачивать проезд по межгороду

19:00 | 7.09.2018

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Оплату «Е-картой» планируют ввести на автобусах, совершающих междугородние перевозки в Свердловской области. Первый маршрут, на котором это стало возможным, — № 0150 (Екатеринбург — Березовский).



Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, также проезд на данном маршруте можно оплатить банковской картой (с функцией бесконтактной оплаты) и мобильным телефоном (при наличии соответствующего приложения для бесконтактной оплаты).