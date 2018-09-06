На Урале уничтожили 18 тонн персиков и винограда из Казахстана

6 сентября на плодоовощной базе в Екатеринбурге обнаружили 18 тонн подкарантинной продукции неустановленного происхождения с поддельными документами: персики, нектарины, виноград и сливы.«Подкарантинная продукция ввезена из Республики Казахстан в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и с декларациями о соответствии ЕАЭС, отсутствующими на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации и в реестре выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.Продукция изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.