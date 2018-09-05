Свердловский Минстрой выдал разрешительные документы застройщику «Бухты Квинс»

16:45 | 7.09.2018

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области сегодня, 7 сентября, выдало застройщику коттеджного поселка «Бухта Квинс» на Шарташе разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 3-секционного многоквартирного дома (1 пусковой комплекс, 1 очередь) на 63 квартиры. Площадь объекта составила 3435 квадратных метров, из них жилых 2304,7. Таким образом, решение проблемы пайщиков все очевиднее.



Окончание строительства дома было окончено еще в июле, когда компания-застройщик ООО «Элит-Строй» получила заключение Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о соответствии построенного объекта проектной документации. Тогда же акты приема-передачи подписали несколько граждан, которые начали заселяться в свои квартиры. На данный момент строительные работы в «Бухте Квинс» полностью завершены. Дом подключен к коммунальной инфраструктуре, территория вокруг комплекса облагорожена, внутренняя отделка квартир также завершена. Объект готов к эксплуатации.



Напомним, что «Бухту Квинс» начали строить в 2010 году, но в 2012 году работы на объекте заморозили из-за нехватки денег. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этому делу уже осуждена руководитель «Бухты Квинс» Лариса Ассонова. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Параллельно с расследованием уголовного дела, постоянным нажимом силовиков и противодействием со стороны пайщиков под руководством Зили Булатовой, певец Александр Новиков, который был одним из инициаторов возведения «Бухты Квинс», искал деньги для продолжения строительства объекта. В январе 2016 года Александр Новиков на специальной пресс-конференции сообщил СМИ, что «Бухта Квинс» будет достроена, и сдержал свое слово.