За четыре дня в Екатеринбурге уничтожено 3,5 тонны мясной и рыбной продукции

С 3 по 6 сентября в Екатеринбурге на территории оптовой базы ЕМУП «Торговый дом «Железнодорожный» и на мини-рынке по улице Минометчиков выявлено и изъято из оборота 3,5 тонны мясной и рыбной продукции, которая реализовывалась с нарушениями. Рейды проводились силами Россельхознадзора и УФСБ России по Свердловской области.«Владельцы продукции реализовывали товар вопреки требованиям ветеринарного законодательства РФ: нарушены температурный режим хранения, условия перевозки, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Идентификацию продукции провести не представлялось возможным, так как на тушах не было ветеринарных клейм», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.Владельцы привлечены к административной ответственности. Опасная продукция уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии.