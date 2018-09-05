В Париже пройдет выставка уральских сувениров

15:32 | 7.09.2018

vatikam.com

На следующей неделе, 13 сентября, в Российском центре науки и культуры в Париже откроется выставка уральских сувениров. В том числе здесь можно будет увидеть знаменитые значки Дмитрия Фатхиева-Долохова, сувениры бренда Made in Ural, футболки от создателей бренда «Анатомия Авиации», книги с живописными фотографиями Марины Чеботаевой и многое другое.



«Для нас это новый и пока еще экспериментальный формат выставки. Мы знаем, что в Екатеринбурге очень много креативных людей, которые создают сувениры, аналогов которых порой нет в мире. Прекрасно, что мы можем познакомить французов со столицей Урала через творчество. Именно оно лучше всего передает дух прекрасного города, расположившегося на границе Европы и Азии», — отмечают организаторы выставки.



Примечательно, что выставку может посетить правнучка основателя Екатеринбурга Мария Татищева, которая живет в Париже. В связи с этим екатеринбуржцам предлагают оставить послание на открытках с достопримечательностями города. Сделать это можно с 6 по 10 сентября в водонапорной башне.



«Мы предлагаем горожанам написать письмо Марии Дмитриевне и уверены, что ей будет приятно получить послание из Екатеринбурга, который был основан ее родственником», — сказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.