На Урале полиция спасла заблудившегося грибника

14:54 | 7.09.2018

В.Н. Горелых

Два дня назад житель города Полевского по имени Эдуард отправился за грибами. Он оставил свой автомобиль у леса и пошел на поиски, но через некоторое время заблудился и не смог найти дорогу обратно.



Сотовая связь не работала, поэтому позвонить родственникам не получилось. Тогда молодой человек по номеру 112 связался со службой спасения. Сообщение поступило в дежурную часть полиции Полевского.



«Руководство территориального ОВД незамедлительно организовало поисковые мероприятия с участием личного состава райотдела. Одна из розыскных групп совместно с нарядом пожарной части направилась в место, где потерявшийся грибник оставил свою иномарку. Обнаружив ее, сотрудники полиции запустили в небо несколько сигнальных ракет, чтобы Эдуард смог понять, в каком направлении ему двигаться, а коллеги из МЧС на своем спецтранспорте включили сирену», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Грибника нашли под утро следующего дня недалеко от Глубоченского пруда.