На рынке в Екатеринбурге вместо баранины торговали собачатиной

14:30 | 7.09.2018

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В среду, 5 сентября, специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели рейд на спонтанном сельскохозяйственном мини-рынке на улице Минометчиков, напротив торгового цента «Шанхай».



В ходе проверки выявлены нарушения температурного режима хранения продукции, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того, обнаружено мясо собаки.



«В ходе рейда было выявлено мясо, не специфичное для заявленного вида животного - вместо мяса баранины, предположительно, реализовывалось мясо собаки», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



По результатам рейда изъято и уничтожено путем сжигания 942 кг баранина, говядины, а также мяса собаки. Владельцы привлечены к административной ответственности.