В свердловскую колонию пытались перебросить телефоны и игральные карты

14:00 | 7.09.2018

пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сегодня, 7 сентября, сотрудники ИК-8, расположенной в поселке Гари Свердловской области, обнаружили переброс запрещенных предметов.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону, в 10 свертках, обернутых скотчем, оказалось 13 сотовых телефонов, шесть зарядных устройств, три гарнитуры, флеш-карта на 4 гигабайта и две колоды игральных карт.