В Свердловской области 109 человек досрочно освобождены из мест лишения свободы

13:45 | 7.09.2018

В связи с изменением законодательства 109 осужденных досрочно освобождены из мест лишения свободы в Свердловской области: 50 – из колоний-поселений, 49 – из колоний общего режима, 10 – из Кировградской воспитательной колонии. Еще 371 осужденному снижен срок наказания.



Напомним, что, согласно изменениям в статье 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлен кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей. Это касается осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима.



«В Свердловской области положения новой редакции статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть применены к порядка 4970 осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы», - сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.