Свердловский облсуд отказался рассматривать кассационную жалобу Юлии Савиновских

13:21 | 7.09.2018

10.rodina.news

Свердловский облсуд отказался направлять в президиум кассационную жалобу по делу об изъятии приемных детей у Юлии Савиновских. Это решение будет обжаловано в Верховном суде, сообщил адвокат Алексей Бушмаков.



«5 сентября 2018 года судья Свердловского областного суда Панкратова по делу Савиновских отказала в передаче моей кассационной жалобы в президиум для ее рассмотрения. Идем в Верховный суд!» — написал в Facebook Бушмаков.



Напомним, что ранее у екатеринбурженки и ее супруга изъяли двух приемных детей из-за того, что женщина сделала себе операцию по удалению груди, после чего вела блог от лица трансгендера. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак, соответственно, однополым.



«Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ, в Российской Федерации в браке могут состоять только мужчина и женщина. Регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорилось в решении суда.