Екатеринбуржцу грозит до восьми лет за сбыт поддельных 5-тысячных купюр

13:00 | 7.09.2018

56nv.ru

Житель Екатеринбурга 1997 года рождения предстанет перед судом по обвинению в сбыте поддельных купюр. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, молодой человек за 22,5 тысячи рублей приобрел на сайте 10 поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей.



14 мая 2018 года обвиняемый расплатился одной из поддельных купюр в магазине на Тбилисском бульваре. Он оплатил покупку на общую сумму 350 рублей, получив сдачу в 4 650 рублей.



Во втором магазине, на улице Крестинского, злоумышленника ждала неудача. Старший кассир заподозрил неладное, вызвали полицию, которая арестовала екатеринбуржца.