Пассажирка рейса Екатеринбург — Пекин осуждена за дебош на борту

12:40 | 7.09.2018

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В Екатеринбурге суд назначил наказание 22-летней жительнице Московской области, признанной виновной по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном судне).



В марте этого года девушка устроила дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Екатеринбург — Пекин.



«Молодая женщина распивала алкогольную продукцию, пронесенную ею на борт, вступила в конфликт с бортпроводниками, при этом пыталась закурить сигарету, открыть двери запасного выхода воздушного судна в то время, когда оно находилось в воздухе, тем самым создав угрозу безопасности полёта и пассажиров», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Так как девушка полностью признала вину, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 100 тысяч рублей.