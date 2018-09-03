Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией ОМВД Заречного обжаловал приговор

19:05 | 6.09.2018

Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Иван Баланцов обжаловал приговор, согласно которому он признан виновным в получении взятки в крупном размере с наказанием в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 млн рублей. Апелляционная жалоба экс-полицейского будет рассмотрена 2 октября в Свердловском областном суде.



Дело будет рассматривать судья Елена Мальцева. Она известна по другим резонансным процессам. Так, в 2017 году она не удовлетворила апелляционную жалобу авторитетного бизнесмена Александра Куковякина — он пытался добиться пересмотра решения, по которому его отправили на четыре года в колонию. В конце прошлого года Мальцева решила оставить в силе приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, осужденному за взятку в 150 тысяч рублей. Также Мальцева рассматривала апелляционную жалобу на приговор бывшему старшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Олегу Красникову, признанному виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Кроме этого, в 2010 году, когда она была судьей Кировского райсуда уральской столицы, Мальцева рассматривала дело корпорации «Уралинвестэнерго».