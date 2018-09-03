В ЗакСО внесено два законопроекта о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста

17:30 | 6.09.2018

В Законодательное собрание Свердловской области внесено два законопроекта, направленных на сохранение мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста, об этом сообщила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.



Законопроекты внесены депутатами фракции «Единая Россия». Они будут рассмотрены на внеочередном заседании в этом месяце.



«Вносятся изменения в закон о транспортном налоге: сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55. Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет», — рассказала Людмила Бабушкина.



Напомним, что в Свердловской области создана рабочая группа для выполнения установок президента по изменению пенсионной системы.