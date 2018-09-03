Майк Тайсон и Костя Цзю посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

Сегодня боксеры Майк Тайсон и Костя Цзю посетили Екатеринбург. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным они осмотрели Академию единоборств РМК.Гости провели мастер-класс для воспитанников детских секций и посмотрели несколько показательных спаррингов с участием боксеров RCC Boxing Promotions.«Я наблюдаю чудесный прогресс по сравнению с тем, что я видел здесь четыре месяца назад. Это дворец, который похож на произведение искусства. Это отличная тренировочная база для спортсменов», - отметил Майк Тайсон.Напомним, что боксеры станут почетными гостями турнира по профессиональному боксу в Челябинске.