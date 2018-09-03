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16:59 | 6.09.2018
Свидетель по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой попал под «уголовку»
Сергей Кремлев 27 декабря 2017 года в ходе заседания Режевского районного суда, на котором рассматривалось дело Ирины Сохаревой, заявлял о том, что его бригада проводила работы на участке, арендованном Сохаревой. Впоследствии же, как установил суд, фундамент существовал лишь на бумаге, фактически никаких работ не проводилось. Кремлев выступал в качестве свидетеля защиты, то есть заявлял позицию, которая была выгодна Сохаревой.
Известно, что Кремлев еще с 2000-х годов был знаком с супругом Ирины Сохаревой — Дмитрием Сохаревым. Вместе они отбывали наказание в ИК-54 в Новой Ляле. Кремлев был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Хищение чужого имущества») и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж чужого имущества»), судимость погашена в сентябре 2015 года.
Учитывая, что по делу Ирины Сохаревой на стороне защиты выступали и иные свидетели, чьи показания не нашли своего подтверждения в рамках судебного разбирательства, можно предположить, что уголовные дела будут возбуждены не только в отношении Сергея Кремлева.
Так, ранее Режевским районным судом также по обвинению в мошенничестве с земельными участками был осужден экс-депутат городской думы Режа Павел Касьяненко. В его поддержку на суде выступали коллеги по думе Евгений Сурнин, Валерий Раев и Владимир Кураев. После того, как приговор в отношении Касьяненко вступил в законную силу, в отношении троицы были возбуждены уголовные дела по факту лжесвидетельства, но впоследствии уголовное преследование было прекращено в связи с амнистией.
По аналогичному с Касьяненко делу была осуждена и Валентина Захваткина — теща Раева. По итогам рассмотрения её дела «лжесвидетелями» выступили депутат гордумы Режа Александр Богаткин (ему назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей) и Михаил Сохарев (отец Дмитрия Сохарева).
Напомним, что в апреле 2018 года Режевской городской суд признал Ирину Сохареву виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив ей наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. После приговора с подачи мужа подсудимой Дмитрия Сохарева региональные СМИ рассказали трагическую историю о том, как за решетку отправили якобы невиновную мать двоих детей, несмотря на то, что следственные действия и судебное разбирательство проводились на основании достаточных данных. Это было указано и в приговоре суда: «Законность следственных действий, а также достоверность представленных стороной обвинения доказательств у суда сомнений не вызывает, поэтому суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора».
26 июня Свердловский областной суд изменил приговор на условный.
Судом установлено, что Сохарева приобрела право собственности на арендуемые ей земельные участки обманным путем, что выразилось в предоставлении ею в Режевской отдел Управления Росреестра по Свердловской области поддельных кадастровых паспортов на не существующие на указанных участках объекты незавершенного строительства.
На их основании введенные в заблуждение сотрудники указанной организации зарегистрировали право собственности Сохаревой на эти объекты, а в дальнейшем, после заключения договоров купли-продажи земельных участков по выкупной цене, — и право собственности на них. Ущерб государству составил 1 миллион 238 тысяч рублей. Учитывая, что фактически никаких капитальных построек на участках возведено не было, а соответственно, и договоры аренды участков продолжали действовать, прокурор в интересах Режевского городского округа в лице Управления муниципальным имуществом Администрации РГО и обратился в суд о взыскании арендной платы за землю.
© «Вечерние Ведомости»
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