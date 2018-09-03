Работникам екатеринбургского предприятия-банкрота ООО «Нефтемаш» начали выплачивать долги по зарплате

16:34 | 6.09.2018

ppac.ru

В Екатеринбурге начали выплачивать долги по зарплате работникам ООО «Нефтемаш». С августа по декабрь 2017 года перед 394 работниками образовалась задолженность – более 39,8 млн рублей, в августе прошлого года Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом, его деятельность прекращена.



«Прокуратура направила материалы в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу для дачи уголовно-правовой оценки по факту возможного нарушения федерального законодательства руководством ООО «Нефтемаш», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Сейчас работникам выплатили более 6,5 млн рублей. Погашение оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.