Свердловский облсуд не вернул мандат бывшему депутату Армену Карапетяну

15:59 | 6.09.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и не стал возвращать мандат бывшему депутату Законодательного собрания Свердловской области Армену Карапетяну.



Напомним, что Армен Карапетян был лишен полномочий после представления свердловской прокуратуры, которая уличила народного избранника в неполном предоставлении сведений о доходах и имуществе.



Армен Карапетян намерен подать апелляцию в вышестоящий суд.