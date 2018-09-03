Территория будущего туристического кластера «Гора Белая» охватит 15 населенных пунктов

14:53 | 6.09.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с членами рабочей группы по созданию туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). Глава региона поручил подготовить заявку на финансирование проекта в 2019 году.



В течение двух месяцев завершится разработка концепции кластера, затем начнется этап принятия архитектурных решений, проектирование и строительство.



«Стройки сначала не будет видно. Например, залитый фундамент из соображений безопасности должен отстоять год, иначе нельзя будет монтировать столбы для крепления подъемников по международным строительным стандартам. Но уже в 2020 году станут видны изменения, начнется этап монтажа. Параллельно будет вестись строительство инфраструктуры вокруг горы», — отметил председатель регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.



Кластер займет территорию в 2,5 тысячи гектаров и охватит 15 населенных пунктов, для каждого из которых подготовлена модель развития.



«Концепция предполагает работу по нескольким направлениям. Это развитие природного парка «Река Чусовая», Висимского заповедника, создание этнодеревни и парка горнозаводской цивилизации — по аналогии с известными во всем мире детскими парками развлечений. Якорем проекта станет гора Белая, которая используется сейчас только на 20–25 % и по степени загруженности инфраструктуры, и по времени», — сказал Леонид Гункевич.



Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая». На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».