Юрий Пономарев внес представление руководителю Департамента Росприроднадзора по УрФО

14:48 | 6.09.2018

Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе провело проверку соблюдения требований законодательства при реализации контрольно-надзорных полномочий Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО.



Установлено, что должностные лица ведомства не всегда надлежащим образом оформляли документы, связанные с проведением проверок, что могло повлечь за собой недействительность их результатов. В частности, неверно указывались сроки проведения проверок, перечень конкретных мероприятий по контролю.



«Наряду с этим выявлены факты несвоевременного уведомления юридического лица о начале выездной проверки, внесения неверных сведений в итоговый акт проверки, а также отсутствия сведений об ознакомлении с актом руководителя поднадзорной организации», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.



Также установлены случаи безосновательного истребования у проверяемых субъектов копий документов, не относящихся к предмету проверки.



В связи с этим заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв внес руководителю Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу представление, в котором потребовано устранить допущенные нарушения закона и решить вопрос о наказании виновных должностных лиц.

Напомним, что пост руководителя Департамента Росприроднадзора по УрФО с 2009 года занимает Борис Леонтьев.