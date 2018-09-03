В Екатеринбурге мужчина в форме майора измазал фекалиями двери офиса

В Екатеринбурге полиция устанавливает личность мужчины, измазавшего фекалиями дверь IT-компании в БЦ «Кристалл» на улице Хохрякова.«Заявление от представителей компании поступило 5 сентября в отдел полиции № 5. В настоящий момент участковые уполномоченные разбираются в сложившейся ситуации. Личность мужчины, зафиксированного на видеозаписи, устанавливается», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Видеозапись опубликована на канале Mash. На ней видно, как мужчина в военной форме с погонами майора измазывает дверь фекалиями. На листках, прилепленных к двери, есть текст с претензиями к компании, которая ранее размещалась в этом офисе.