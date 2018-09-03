В Свердловской области убрано почти 20% зерновых и зернобобовых

13:59 | 6.09.2018

sobranie.info

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вовремя закончить уборочную кампанию – до наступления холодов, с наименьшими потерями.



По словам министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева, в настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади в 64 тысячи гектаров – это почти 20% от плана. Также началась массовая уборка картофеля и овощей.



«Прошу профильное министерство держать под особым контролем ход уборочной кампании, вести мониторинг эффективности оказываемой поддержки аграриям, докладывать обо всех ситуациях, которые могут повлиять на сроки проведения заготовительных работ», - отметил Евгений Куйвашев.



В этом году на развитие АПК Свердловской области направлено 4,5 млрд рублей.