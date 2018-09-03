Сбербанк заплатит екатеринбурженке 145 тысяч рублей за навязанную услугу страхования

13:37 | 6.09.2018

finagent.am

В 2015 году жительница Екатеринбурга Ирина Е. взяла в Сбербанке кредит на 763 тысячи рублей. В 2018 году женщина узнала, что банк подключил ее к программе добровольного коллективного страхования жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы. Из-за этого со счета екатеринбурженки было списано 63 тысячи рублей. Так как в банке отказались возвращать деньги, Ирина обратилась в суд.



Установлено, что для участия в программе страхования женщина должна была написать заявление. Так как этого сделано не было, услуга признана навязанной, а потому недействительной.



Суд встал на сторону клиентки и взыскал с банка 145 233 рубля, в том числе убытки (62 790 рублей), уплаченные по договору проценты (17 521 рубль), проценты за пользование чужими денежными средствами (17 521 рубль), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей), штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (45 401 рубль).