Екатеринбуржцы приберутся в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках

13:08 | 6.09.2018

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С 8 сентября по 7 октября на территории Свердловской области будет проходить Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Так, в эту субботу, 8 сентября, жителей Екатеринбурга зовут на уборку Юго-Западного и Шувакишского лесопарков.



Для участия следует отправить заявку главному специалисту министерства природных ресурсов Свердловской области Нине Михайловне Рыжковой (n.ryzhkova@egov66.ru, тел. (343) 312-00-13 (доб. 52). По числу заявок определят, сколько необходимо инвентаря и мешков. Участникам нужно взять с собой только перчатки.



Сбор участников субботника в Юго-Западном лесопарке будет организован в 10:00 на Московской, 218 (гаражный комплекс). Участники субботника в Шувакишском лесопарке соберутся в 10:00 около памятника танку рядом со входом в парк Победы.



В течение месяца свердловчане будут наводить порядок в парках, скверах, лесопарках, на прибрежных территориях.



Идея проведения экологического субботника принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову. В прошлом году Свердловская область получила высшую награду в конкурсе «Зеленой России» — Гран-при за самое массовое участие. На уборку мусора вышли 536 тысяч 706 человек, было вывезено более 11 тысяч тонн отходов.