Турфирма из Екатеринбурга похитила деньги более 50 человек

12:47 | 6.09.2018

yuga.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже туристических путевок. В преступлении подозревается руководитель ООО «Отдых», офис которого располагался по адресу улица Белинского, 34.



По версии следствия, в 2016 году обвиняемая похитила более миллиона рублей, полученных от клиентов, и потратила их на личные нужды.



«В настоящее время в полиции Екатеринбурга имеются десятки заявлений от граждан, по которым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК Российской Федерации («Мошенничество»). Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам», — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Сейчас полиция разыскивает других возможных пострадавших. Гражданам следует обращаться в полицию по телефонам: (343) 294-11-38 (следствие УМВД), (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо 02.



Отметим, что женщина находится в федеральном розыске.